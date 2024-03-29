متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟

تداعى متطوعو الدفاع المدني الاقليمي في الشمال الى عقد لقاء "لرفع الصوت والحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية". وأصدروا بيانا قالوا فيه: "بعد تثبيتنا في ملاك المدرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣، وبعد الوعود المتكررة في كل شهر بأننا سنتقاضى أجورنا عن ثمانية اشهر، وبعد الطلب منا بالالتزام بالدوام، تركنا أعمالنا وضماننا في المؤسسات التي كان معظمنا يعمل فيها. لدينا عوائل وأطفال بحاجة لتغطية طبية ومدرسية وأدنى حقوق العيش الكريم".