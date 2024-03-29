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محليات

متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟

2024-03-29 | 06:21
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متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟
متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟

تداعى متطوعو الدفاع المدني الاقليمي في الشمال الى عقد لقاء "لرفع الصوت والحصول على رواتبهم ومستحقاتهم المالية". وأصدروا بيانا قالوا فيه: "بعد تثبيتنا في ملاك المدرية العامة للدفاع المدني بتاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣، وبعد الوعود المتكررة في كل شهر بأننا سنتقاضى أجورنا عن ثمانية اشهر، وبعد الطلب منا بالالتزام بالدوام، تركنا أعمالنا وضماننا في المؤسسات التي كان معظمنا يعمل فيها. لدينا عوائل وأطفال بحاجة لتغطية طبية ومدرسية وأدنى حقوق العيش الكريم".

وختم البيان: "بعد اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات الخميس ٢٨/٣/٢٠٢٤ ولم يصدر عنها أي بيان بخصوص رواتبنا، لذا نؤكد أننا سنقوم بتعليق العمل لدى المراكز التابعة للشمال الإقليمي حتى صدور قرار ينصفنا في اجتماع المقرر الثلثاء المقبل في ٢/٤/٢٠٢٤ للجان المختصة بشأن الموظفين المظلومين، وبعد ذلك لن يكون هناك أي تنفيذ لمهمات حتى إشعار آخر ما لم يقوموا بإنصافنا".
متطوعو الدفاع المدني علقوا العمل في جميع مراكز الشمال.. ما السبب؟

محليات

الدفاع المدني

الشمال

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