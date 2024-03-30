الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة

2024-03-30 | 06:29
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة
الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة

ورد من الهيئة الاتهامية في البقاع، برئاسة القاضية كلنار سماحة وعضوية المستشارين وسيم التقي وأنطوان بو زيد، الى المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، التوضيح التالي : 

"تعقيباً على ما ورد في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي، حول القرار الصادر بتاريخ 21/3/2024 عن الهيئة الاتهامية في البقاع، والمتعلّق بقضية المدّعى عليه داني الرشيد ورفاقه، تؤكّد الهيئة أنّها طبّقت الأحكام القانونية الصحيحة. علماً أنّ رئيسة المحكمة والمستشارين، يحتفظون بحقّ الادعاء ضد كل من تعمّد التجنّي والافتراء، وأنّ التظلّم من أي قرارات يكون أمام المرجع القضائي المختصّ، عن طريق الطعن بها، وليس عن طريق التعرّض الشخصي للقضاة".

الهيئة الاتهامية في البقاع: التظلّم من القرارات يكون عن طريق الطعن بها وليس بالتعرّض الشخصي للقضاة

محليات

زحلة

مجلس القضاء

الاعلى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعثة اليونيفيل: إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جراء انفجار وقع قرب دوريتهم على الخط الأزرق جنوبي لبنان
آخر المستجدات عن استهداف غارة اسرائيلية لـ "اليونيفيل" في رميش

اقرأ ايضا في محليات

الخارجية دانت استهداف دورية لليونيفيل: للتدخل سريعاً لتطبيق القرار 1701
10:22

الخارجية دانت استهداف دورية لليونيفيل: للتدخل سريعاً لتطبيق القرار 1701

تدين وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما ادى الى سقوط ٤ جرحى حالة بعضهم حرجة.

10:22

الخارجية دانت استهداف دورية لليونيفيل: للتدخل سريعاً لتطبيق القرار 1701

تدين وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما ادى الى سقوط ٤ جرحى حالة بعضهم حرجة.

الحريري هنّأ بالفصح: "بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان"
08:27

الحريري هنّأ بالفصح: "بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان"

هنأ الرئيس سعد الحريري الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد، وكتب على حسابه عبر منصة "X": "فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان".

08:27

الحريري هنّأ بالفصح: "بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان"

هنأ الرئيس سعد الحريري الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد، وكتب على حسابه عبر منصة "X": "فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024