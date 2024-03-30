بالفيديو - العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة بصاروخين

غارة اسرائيلية بصاروخين على بلدة الناقورة pic.twitter.com/blIWdiGMoS
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) March 30, 2024
غارة اسرائيلية بصاروخين على بلدة الناقورة pic.twitter.com/blIWdiGMoS
تدين وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما ادى الى سقوط ٤ جرحى حالة بعضهم حرجة.
هنأ الرئيس سعد الحريري الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي بعيد الفصح المجيد، وكتب على حسابه عبر منصة "X": "فصح مجيد للطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي. بأمل أن يبعث الله النور والرجاء للبنان".