بالفيديو - العدو الاسرائيلي يستهدف بلدة الناقورة بصاروخين

ميقاتي لنداء الوطن: موقفي لا يعني تبنّي شعار وحدة الساحات إنما ينطلق من واقعية سياسية تفرض ذاتها ليس على المستوى اللبناني فحسب إنّما في البعدين الإقليمي والدّولي