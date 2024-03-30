الخارجية دانت استهداف دورية لليونيفيل: للتدخل سريعاً لتطبيق القرار 1701

تدين وزارة الخارجية والمغتربين استهداف دورية تابعة لهيئة الامم المتحدة لمراقبة الهدنة، مما ادى الى سقوط ٤ جرحى حالة بعضهم حرجة.

كما تؤكد الوزارة بأن هذا الاعتداء المخالف للقانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، لا سيما لجهة إستهداف حماة السلام من موظفي الامم المتحدة، يأتي بعد مسلسل استهداف الصحفيين، والمسعفين، والاطفال، والنساء، والمدنيين.



وقد أجرى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب إتصالا" هاتفيا" بقائد قوات حفظ السلام في جنوب لبنان الجنرال ارلندو لازارو اعرب فيه عن إستنكاره وادانته للحادث، داعيا" الدول الحريصة على السلام والامن الاقليميين الى ضمان سلامة وامان موظفي الامم المتحدة، وحماية المدنيين، والتدخل سريعا" للتطبيق الكامل لقرار مجلس الامن ١٧٠١.