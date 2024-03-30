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محليات

حادث سير مروع في حوش تل صفية.. كم بلغ عدد الجرحى؟

2024-03-30 | 16:57
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حادث سير مروع في حوش تل صفية.. كم بلغ عدد الجرحى؟
حادث سير مروع في حوش تل صفية.. كم بلغ عدد الجرحى؟

وقع حادث سير مروع في حوش تل صفية - بعلبك، بحسب جمعية "اليازا".

وأكدت الجمعية عينها أن المعلومات تفيد بسقوط 15 جريحاً.
 

حادث سير مروع في حوش تل صفية.. كم بلغ عدد الجرحى؟

محليات

جمعية اليازا

حوش تل صفية

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غارة اسرائيلية معادية تستهدف آلية تابعة لـ "اليونيفيل" في رميش وسقوط جرحى بينهم لبناني
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