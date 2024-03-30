حادث سير مروع في حوش تل صفية.. كم بلغ عدد الجرحى؟

حادث سير مروع في حوش تل صفية بعلبك ومعلومات عن سقوط ١٥ جريح pic.twitter.com/DyEysWsOVC
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) March 30, 2024
حادث سير مروع في حوش تل صفية بعلبك ومعلومات عن سقوط ١٥ جريح pic.twitter.com/DyEysWsOVC
صرح رئيس بلدية المطلة، ديفيد أزولاي، أمس السبت، أنه "على الجيش الإسرائيلي والحكومة أن يفهما أننا خسرنا الشمال"، بحسب قوله.
أطلق جيش العدو الإسرائيلي, الليل الفائت نيران رشاشاته الثقيلة في اتجاه جبلي اللبونة والعلام أطراف بلدة الناقورة بالقطاع الغربي.
جاء في أسرار الصحف: