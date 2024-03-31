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محليات

قوى الأمن تباشر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.. وبيان من مولوي

2024-03-31 | 05:57
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قوى الأمن تباشر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.. وبيان من مولوي
قوى الأمن تباشر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.. وبيان من مولوي

صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي, اليوم الاحد, البيان الاتي: "باشرت الوحدات التابعة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس منذ الأمس، فانطلقت الدوريات الأمنية لوحدة الدرك الإقليمي في الشمال وأقيمت الحواجز المتنقلة والتمركزات الظرفية في شوارع طرابلس لاسيما داخل الاسواق التجارية".

وأضاف البيان, "كذلك سيّرت وحدة القوى السيّارة دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، فيما عملت قيادة منطقة الشمال الاقليمية ومفرزة الاستقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، الشرطة القضائية، شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات على تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم".

وتابع, "ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة". 

قوى الأمن تباشر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.. وبيان من مولوي

محليات

بسام مولوي

طرابلس

قوى الأمن الداخلي

مدينة طرابلس

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