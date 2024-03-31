قوى الأمن تباشر تنفيذ الخطة الأمنية في طرابلس.. وبيان من مولوي

وأضاف البيان, "كذلك سيّرت وحدة القوى السيّارة دوريات وأقامت حواجز بالقوة اللازمة لقمع جرائم إطلاق النار وتوقيف المتورطين وتسليمهم الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، فيما عملت قيادة منطقة الشمال الاقليمية ومفرزة الاستقصاء في وحدة الدرك الاقليمي، الشرطة القضائية، شعبة المعلومات ومفرزة الاستقصاء المركزية في جهاز أمن السفارات على تكثيف الجهد الاستعلامي وجمع المعلومات حول مطلقي النار والعمل على توقيفهم".

وتابع, "ويجري التعاون والتنسيق مع الجيش والمديرية العامة لأمن الدولة".