بقذائف المدفعية.. حزب الله يهاجم موقع العدو في هذه المنطقة

صدر عن حزب الله البيان التالي:



"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من بعد ظهر يوم الأحد 31-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".

في السياق، أعلن الحزب أيضاً في بيان آخر أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من يوم الأحد 31-03-2024 موقع رويسات ‏العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة". ‏

وفي بيان ثالث، أشار الحزب الى أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:55) من بعد ظهر يوم الأحد 31-03-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها". ‏