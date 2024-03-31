بقذائف المدفعية.. حزب الله يهاجم موقع العدو في هذه المنطقة

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من بعد ظهر يوم الأحد 31-03-2024 موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
في السياق، أعلن الحزب أيضاً في بيان آخر أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:45) من يوم الأحد 31-03-2024 موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة".
وفي بيان ثالث، أشار الحزب الى أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (15:55) من بعد ظهر يوم الأحد 31-03-2024 التجهيزات التجسسية المستحدثة في نقطة الجرداح بالأسلحة المناسبة وتم تدميرها".