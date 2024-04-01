بالفيديو - غارات اسرائيلية معادية تستهدف محيط بلدة راشيا الفخار

غارات اسرائيلية معادية تستهدف محيط بلدة راشيا الفخار #جنوب_لبنان pic.twitter.com/gmTbhmJsbs
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 1, 2024
غارات اسرائيلية معادية تستهدف محيط بلدة راشيا الفخار #جنوب_لبنان pic.twitter.com/gmTbhmJsbs
الراعي: لا ننسى مأساة لبنان الآتية من تدخّلات خارجيّة متفاعلة مع داخليّة أفقدته حياده الإيجابيّ الناشط
قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد انّ العدوّ الإسرائيلي الآن يخبِطُ خَبطَ عشواء ويُثقل في أذاه ويشعِرنا بالألم ويقتل منّا أعزّ أبنائنا لكن الصّبر في مواجهة هذا العدوّ مع عدم الإنجرار إلى حيث الأسلوب الذي يُريده ويختاره لنا في المواجهة هو طريقنا إلى تحقيق النّصر .
تداعى متطوعو الدفاع المدني في الشمال الى اجتماع في مركز طرابلس الميناء، وأصدوا بيانا قالوا فيه: "بعد تطوع عشرين عاما بدون اي رواتب او مستحقات وبعد الخضوع للامتحانات والتوقيع على التعهد بعدم العمل في أي مكان آخر والطلب بترك الضمان وإجبارنا على التزام الدوام من تاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ وحتى يومنا، لم نتقاضى أي معاش او شيء يعيلنا في هذه الظروف العصيبة".