"هل حرماننا متعمد ؟"... متطوعو الدفاع المدني في الشمال يطالبون بمعاشاتهم

تداعى متطوعو الدفاع المدني في الشمال الى اجتماع في مركز طرابلس الميناء، وأصدوا بيانا قالوا فيه: "بعد تطوع عشرين عاما بدون اي رواتب او مستحقات وبعد الخضوع للامتحانات والتوقيع على التعهد بعدم العمل في أي مكان آخر والطلب بترك الضمان وإجبارنا على التزام الدوام من تاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ وحتى يومنا، لم نتقاضى أي معاش او شيء يعيلنا في هذه الظروف العصيبة".