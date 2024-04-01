"هل حرماننا متعمد ؟"... متطوعو الدفاع المدني في الشمال يطالبون بمعاشاتهم
تداعى متطوعو الدفاع المدني في الشمال الى اجتماع في مركز طرابلس الميناء، وأصدوا بيانا قالوا فيه: "بعد تطوع عشرين عاما بدون اي رواتب او مستحقات وبعد الخضوع للامتحانات والتوقيع على التعهد بعدم العمل في أي مكان آخر والطلب بترك الضمان وإجبارنا على التزام الدوام من تاريخ ٢٦/٨/٢٠٢٣ وحتى يومنا، لم نتقاضى أي معاش او شيء يعيلنا في هذه الظروف العصيبة".
وسألوا: "هل حرماننا متعمد أم تقصير موظفين او سياسية تجويع للذين يدخلون الاماكن التي يهرب منها الجميع وهي الحرائق التي من الممكن ان تودي بحياة احد منا؟ من سيضمن حياة اطفالنا وعيالنا في حال أصاب أحدنا مصيبة اثناء العمل؟"