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محليات

" نحن نتصرّف بمنتهى الحكمة والرؤية الواضحة".. رعد: لا تصدقوا أنّ الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة

2024-04-01 | 05:13
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&quot; نحن نتصرّف بمنتهى الحكمة والرؤية الواضحة&quot;.. رعد: لا تصدقوا أنّ الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة
" نحن نتصرّف بمنتهى الحكمة والرؤية الواضحة".. رعد: لا تصدقوا أنّ الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة

قال رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد انّ العدوّ الإسرائيلي الآن يخبِطُ خَبطَ عشواء ويُثقل في أذاه ويشعِرنا بالألم ويقتل منّا أعزّ أبنائنا لكن الصّبر في مواجهة هذا العدوّ مع عدم الإنجرار إلى حيث الأسلوب الذي يُريده ويختاره لنا في المواجهة هو طريقنا إلى تحقيق النّصر .

وأضاف رعد خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله للشهيد على طريق القدس حسين علي زهور في حسينية بلدة يحمر الشقيف: "هدفنا بكلّ بساطة هو الضغط على العدوّ من أجل أن يوقف عدوانه على غزة وممنوعٌ على العدوّ أن ينتصر ويجب أن تبقى المقاومة قائمةً وفاعلةً في غزة لأنّ بقاءها يهوّن على كلّ مقاومةٍ في العالم أن تستمر وتبقى ."

وتابع رعد : "إنّ تمكّن هذا العدوّ من أن يقضي على المقاومة في غزة فسيتجرأ الطواغيت على أنّ يُمارسوا نفس الأسلوب في كلّ مرّة مع كلّ بلدٍ وشعب لإنهاء كلّ مسارٍ للمقاومة في دنيا هذا العالم ".

وأشار رعد إلى أنه لا أحد يستطيع أن يحقّق هدف إزالة الطّغيان في العالم وفي منطقتنا بالضّربة القاضية بل نحن نتصرّف بمنتهى الحكمة والرؤية الواضحة ونعرِف حجم إمكانات العدوّ وقدرته على التصرّف بإمكاناته ونُحضّر له ما يجعلنا في مأمنٍ من أن ينال منّا ويمنعنا من أن نحقّق هدفنا في الضغط عليه ووقف عدوانه وسيتوقف العدو عن هذا العدوان .

ورأى رعد : "ما نشهده اليوم من توزيع للأدوار بين العدوّ والإدارة الأميركية التي تمثّل الوكيل الحصري الآن عن كلّ دول الشرّ والطغيان في العالم وهي التي تتولى رعاية الكيان الصهيوني وتوجّهه وتبعث أهم جنرالاتها إلى غرفة عملياته من أجل أن تخطط له وتنصحه وتتقاسم معه الأدوار ."

وأضاف : لا تصدقوا أنّ الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة ، بل هي أحرص من العدوّ الإسرائيلي على مواصلة إطلاق النار في غزة لكن تريد من العدوّ أن لا يُكثِر في إحراجها بإرتكاب المجازر ضدّ المدنيين لأنّ هذا الإحراج يؤثر إنتخابياً على "بايدن" المرشّح للرئاسة في المرحلة المقبلة .

كما أكد رعد : "هم يتوزعون الأدوار حول إدارة القتال لكن يتفاهمون على أنّ الهدف هو القتل واستمرار إطلاق النار"، مشدداً : "عندما نَجبُر ونُرغِم العدوّ الصهيوني على وقف إطلاق النار فإنما نلوي ذراع حتى الإدارة الأميركية ."

وختم : "عندما يحين وقت الإنقضاض الذي يوصلنا إلى هدفنا بأيسر سبيل وبأقل كلفة وأسرع طريق لن نتردد في أن نحسم خيارنا في المواجهة التي تُسقط العدوّ وتمنعه من تحقيق أهدافه في المعركة ."

" نحن نتصرّف بمنتهى الحكمة والرؤية الواضحة".. رعد: لا تصدقوا أنّ الإدارة الأميركية تُريد وقف إطلاق النار في غزة

محليات

حزب الله

محمد رعد

الجنوب

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