مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر

أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه أنّ "يوم الأربعاء الواقع فيه 10نيسان2024، هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في أغلب مناطق العالم، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنّته".