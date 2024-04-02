الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر

2024-04-02 | 05:55
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر
مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر

اشار المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله الى ان اعلانه عن اول ايام عيد الفطر جاء "بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة "

أصدر المكتب الشّرعي في مؤسّسة المرجع السيّد محمد حسين فضل الله بيانا أعلن فيه أنّ "يوم الأربعاء الواقع فيه 10نيسان2024، هو أوّل أيّام عيد الفطر السّعيد، بناءً على المبنى الفقهي للمرجع، وذلك بالاعتماد على الحسابات العلميّة الفلكيّة الدّقيقة الّتي تفيد الاطمئنان لولادة الهلال وإمكانيّة رؤيته في أغلب مناطق العالم، سائلين الله أن يجعله عيدًا مباركًا ميمونًا على الأمّة الإسلاميّة، وأن يتقبّل صيامنا وأعمالنا، ويشملنا برحمته، ويجعلنا من الفائزين برضوانه وجنّته".

مكتب السيد فضل الله يُعلن أول أيام عيد الفطر

محليات

فضل الله

عيد رمضان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
شارل جبور : لا يُمكن للحزب أن يقصف من البلدات المسيحية
شارل جبور عن ضربة القنصلية: لا ردّ كلاسيكي.. ولو كنت إيرانياً لقصفت تل أبيب

اقرأ ايضا في محليات

بالفيديو - نهر "أبو علي" يختنق!
10:50

بالفيديو - نهر "أبو علي" يختنق!

ما زال نهر "أبو علي" في طرابلس، يعاني أزمة تلوث حادة منذ سنوات. لكن الأخطر من ذلك قيام مجهولين الثلاثاء بإحراق أكوام النّفايات عند أطرافه، في المنطقة المجاورة لسوق الخضار. النهر الذي كان سابقاً تحفة خضراء، أصبح رمزاً للإهمال في شمال لبنان.

10:50

بالفيديو - نهر "أبو علي" يختنق!

ما زال نهر "أبو علي" في طرابلس، يعاني أزمة تلوث حادة منذ سنوات. لكن الأخطر من ذلك قيام مجهولين الثلاثاء بإحراق أكوام النّفايات عند أطرافه، في المنطقة المجاورة لسوق الخضار. النهر الذي كان سابقاً تحفة خضراء، أصبح رمزاً للإهمال في شمال لبنان.

المجلس العدلي أصدر حكمه في جريمة التفجير الارهابي المزدوج في جبل محسن.. التفاصيل على الرابط:
09:35

المجلس العدلي أصدر حكمه في جريمة التفجير الارهابي المزدوج في جبل محسن.. التفاصيل على الرابط:

الحكم انزل عقوبة الاعدام بحق الموقوف قاسم تلجة و"امير جبهة النصرة" جمال زينية المعروف بـ"ابو مالك التلي" وكل من شادي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم فيما تراوحت الاحكام بحق متهمين آخرين بين السجن 10 سنوات وسنة .

09:35

المجلس العدلي أصدر حكمه في جريمة التفجير الارهابي المزدوج في جبل محسن.. التفاصيل على الرابط:

الحكم انزل عقوبة الاعدام بحق الموقوف قاسم تلجة و"امير جبهة النصرة" جمال زينية المعروف بـ"ابو مالك التلي" وكل من شادي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم فيما تراوحت الاحكام بحق متهمين آخرين بين السجن 10 سنوات وسنة .

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024