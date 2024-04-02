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محليات

"التيار": حكومة نتنياهو تنوي إدخال المنطقة في حرب موسعة... التفاصيل عبر الرابط

2024-04-02 | 12:18
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&quot;التيار&quot;: حكومة نتنياهو تنوي إدخال المنطقة في حرب موسعة... التفاصيل عبر الرابط
"التيار": حكومة نتنياهو تنوي إدخال المنطقة في حرب موسعة... التفاصيل عبر الرابط

عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وأصدر البيان الآتي:

1 - يتوقف التكتل عند إرتفاع وتيرة الإعتداءات الإسرائيلية على سوريا ولبنان بموازاة إستمرار الحرب على غزة ويعتبر ذلك مؤشراً على نية حكومة نتنياهو بإدخال المنطقة في حرب موسّعة وشاملة. ويرى التكتل أن السلوك الإسرائيلي المدان يستلزم إسقاط الذرائع من يد العدو وذلك بفك المسار الميداني بين غزة ولبنان مع التأكيد على الدعم المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني بالأمن والإستقرار وببناء دولته المستقلة فوق أرضه.
 
2 - مع إقتراب نهاية الولاية الممددة للمجالس البلدية والإختيارية يستغرب التكتل الصمت الذي يترك ضبابية حول هذا الاستحقاق بما يهدد بحصول فراغ قاتل يجب تفاديه وهذه بالدرجة الأولى مسؤولية الحكومة لتقوم بما يلزم.
 
3 - يعلن التكتل تأييده للحوار الحاصل في بكركي لصياغة وثيقة وطنية تحدّد الموقف من الثوابت وتؤكد على مبدأ الشراكة المتوازنة وتبلور خطة عمل لترجمة ما يتم الاتفاق عليه. ويستهجن التكتل الكلام الذي يشكك بجدوى هذا الحوار لما فيه من إساءة للبطريركية المارونية وللأطراف المشاركين وللقضايا الوجودية.
"التيار": حكومة نتنياهو تنوي إدخال المنطقة في حرب موسعة... التفاصيل عبر الرابط

محليات

التيار الوطني الحر

جبران باسيل

بيان

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