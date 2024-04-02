مراسل الجديد: صفارات الإنذار تدوي في نهاريا وسماع أصوات انفجارات في المستوطنة

ترأس المطران بولس عبد الساتر ممثلا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الصلاة الجنائزية عن نفس النائب والوزير السابق فؤاد راجي السعد، يعاونه المطران بولس مطر، المطران جورج بقعوني، المطران مارون عمار، ممثل المطران الياس عودة الأب رومانوس جبران، ممثل المطران سلوان موسى الأب جاك خيرالله، رئيس عام الرهبانية اللبنانيّة المارونيّة الأباتي هادي محفوظ، ممثل الرئيس العام للرهبنة الأنطونية الأب بطرس عازار، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت البروفسور الأب سليم دكاش، وحشد كبير من الكهنة والرهبان والراهبات.