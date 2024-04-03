الابيض ترأس اجتماعا للاطباء المراقبين: لن نتهاون ابداً مع المخالفين

ترأس وزير الصحة العامة فراس الابيض اجتماعا للاطباء المراقبين في الوزارة، العاملين في مختلف المناطق اللبنانية، واستمع إلى هواجسهم ورد على استفساراتهم مع بدء تطبيق زيادة التعرفات ورفع نسبة التغطية الصحية بحيث باتت نسبة تحمل المواطن عشرين في المئة من الفاتورة في المستشفيات الحكومية وخمسة وثلاثين في المئة في المستشفيات الخاصة.

وأوضح الابيض الآلية التي اتُبعت في وضع الاسعار وتوزيع السقف وفق دراسة اخذت في الاعتبار عدد المرضى والخدمات الصحية المقدمة واولويات الوزارة وهي غسيل الكلى والسرطان، فصحة الام والطفل، إلى أمراض القلب والصحة النفسية، مشيرًا الى ان الحالات الطارئة تبقى اولوية.

وتوجه الوزير الأبيض للحاضرين قائلا: "إن دور الاطباء المراقبين مهم جدًا وأساسي خصوصاً في هذه المرحلة التي أقرت فيها الوزارة تعديلات أساسية".

وأبلغ وزير الصحة العامة الأطباء بأن الوزارة ستقوم بتزويدهم بلوائح مفصلة لما ستقوم بتغطيته علما بأن التوجه العام يقضي بالانتقال تدريجا الى مكننة جميع المعاملات حيث يكمن دور الطبيب المراقب بالتدقيق بالطلبات قبل تحويلها الى الوزارة لاعطاء الموافقة النهائية.

وشدد الابيض على ان وزارة الصحة العامة لن تتهاون ابداً مع المخالفين وستتشدد في المراقبة والتدقيق، مشيرا الى أن التنسيق في هذا المجال قائم مع الجهات الضامنة من خلال اجتماعات دورية وأي مخالفة فادحة لأي مستشفى ستؤدي إلى فسخ عقودها من قبل كافة هذه الجهات وليس فقط من قبل وزارة الصحة العامة.

وختم الوزير الأبيض مؤكدا ان كل ما يتم إنجازه يهدف إلى خدمة المريض ومن غير المقبول على الاطلاق تحميله أي عبء اضافي وغير قانوني تحت اي عذر ممكن.