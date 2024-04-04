"نداء الوطن": فرنجية إلى باريس وفرنسا تتبنّى "الخيار الثالث"

عشية زيارة رئيس "تيار المرده" سليمان فرنجية الى باريس، أبلغت مصادر ديبلوماسية "نداء الوطن" أنّ المقاربة الفرنسية للاستحقاق الرئاسي تشدّد على أنه "لا يمكن الخروج من الشغور الرئاسي إلا عن طريق خيار ثالث يؤمّن التوازن الوطني ولا يعطي انطباعاً أنّ فريقاً تغلّب على آخر".

وسيزور فرنجية العاصمة الفرنسية اليوم يرافقه الوزير السابق روني عريجي.

وأشارت المصادر الى أنّ فرنجية سيسمع من محدّثيه الفرنسيين عن ضرورة "التفتيش عن خيار رئاسي خارج اسمَي جهاد أزعور وفرنجية".

وكشفت المصادر عن "توافق ضمن اللجنة الخماسية على أمرين: الأول، ضرورة الانتخاب وفق القواعد الدستورية بالذهاب الى جلسة مفتوحة بدورات متتالية. والثاني، عدم ممانعتها في أن تشكّل مبادرة تكتل "الاعتدال" مخرجاً بين الرئيس نبيه بري الذي يطالب بحوار، وبين من يرفض الحوار. وهذه المبادرة تقوم على تداعي النواب الى جلسة انتخابية لا يترأسها أحد فلا تشكّل عرفاً ولا تخرق الدستور وتفسح في المجال أمام انتخابات رئاسية".

وأوضحت المصادر أنّها مقتنعة بأنّ "حزب الله لن يمضي الى الانتخابات الرئاسية قبل أن تنتهي الحرب في غزة". وقالت إنّ اللجنة الخماسية "اتفقت على عدم طرح أسماء مرشحين تاركة الأمر للبنانيين أنفسهم".