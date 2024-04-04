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محليات

بوحبيب تبلغ من نظيرته اليابانية قرار بلادها معاودة تسديد مساهماتها للأونروا

2024-04-04 | 11:11
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بوحبيب تبلغ من نظيرته اليابانية قرار بلادها معاودة تسديد مساهماتها للأونروا
بوحبيب تبلغ من نظيرته اليابانية قرار بلادها معاودة تسديد مساهماتها للأونروا

تلقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية اليابان كاميكاوا يوكو، شكرت فيه ل"للبنان استضافته للنازحين والأعباء التي يتحملها"، وأبلغته بأن "اليابان قررت معاودة تسديد مساهماتها للأونروا".

وشكر بوحبيب للوزير اليابانية هذا القرار، مشددا على "أهمية تمويل الأونروا كمصلحة مشتركة لضمان فرصة لمستقبل أفضل، وإبقاء أمل بحل عادل للقضية الفلسطينية".

وتوافق الوزيران بوحبيب ويوكو على "أهمية وضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتطبيق حل الدولتين، وخطورة الهجوم على رفح وما قد ينتج منه من تبعات وكارثة إنسانية".

كذلك، أكد بوحبيب "أهمية الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان من خلال التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 1701، الذي يبعد شبح الحرب والانفجار لأن لبنان لا يريد الحرب ولا يسعى إليها".

واستقبل بوحبيب وفدا من السفارة الألمانية يترأسه السفير الألماني جورج شتوكل-شتيلفريد، وتم التوقيع على اتفاق يهدف إلى إنشاء مكتب محلي للوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومكتب محلي لبنك إعادة الإعمار الألماني (KfW) في لبنان.

كما التقى بوحبيب السفير الصيني تشيان مينجيان، الذي دعاه إلى المشاركة في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي الذي سيعقد في بكين بـ30/5/2024.

بوحبيب تبلغ من نظيرته اليابانية قرار بلادها معاودة تسديد مساهماتها للأونروا

محليات

عبد الله بو حبيب

اونروا

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وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب
12:05

وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، بعد جلسة مجلس الوزراء، الى انني "وضعت مجلس الوزراء في أمرين اساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة انه ليست لدينا مخازن حتى الان، أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار"

12:05

وزير الزراعة: هناك 2000 دونم تم إحراقها بالكامل 6000 بشكل جزئي جراء الاعتداءات الاسرائيلية بالجنوب

اشار وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، عباس الحاج حسن، بعد جلسة مجلس الوزراء، الى انني "وضعت مجلس الوزراء في أمرين اساسيين مهمين، الاول هو موضوع امكانية ان يكون لدينا مخازن قمح لوزارة الزراعة لاننا كنا اطلقنا قبل عامين خطة النهوض لقطاع القمح، ولكن المفاجأة انه ليست لدينا مخازن حتى الان، أطلعت مجلس الوزراء على خطة متكاملة لوزارة الزراعة لن تكلف الدولة اللبنانية فلسا واحداً ستكون على عاتق الهيئات المانحة، وستكون هناك آلية واضحة في هذا الإطار"

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