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محليات

زيارة رسميّة لرئيس جمهورية قبرص إلى بيروت..

2024-04-05 | 08:42
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زيارة رسميّة لرئيس جمهورية قبرص إلى بيروت..
زيارة رسميّة لرئيس جمهورية قبرص إلى بيروت..

يقوم رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس على رأس وفد وزاري، بزيارة رسمية الى لبنان يوم الاثنين المقبل يجري في خلالها محادثات رسمية مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات المشتركة.

ويشارك في المحادثات الوزراء المختصون في البلدين. كما سيزور الرئيس القبرصي رئيس مجلس النواب نبيه بري.وتستمر الزيارة يوما واحدا.
وكان رئيس الحكومة استقبل في السرايا اليوم المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي محمود محي الدين، في حضور نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس وسمير الضاهر.
بعد اللقاء قال محي الدين:" لقائي اليوم مع دولة الرئيس ميقاتي يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي ساعقدها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، لمراجعة العلاقات بين لبنان وصندوق النقد ، والتحضيرات الجارية للزيارة التي سيقوم وفد من لبنان برئاسة نائب رئيس الحكومة منتصف الشهر الحالي الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الصندوق ."
وردا على سؤال نفى محي الدين ان يكون لدى الصندوق اي اتجاه لالغاء الاتفاق الموقع مع لبنان.
وأستقبل الرئيس ميقاتي نائب رئيس المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة لاجئي فلسطين في الشرق الادنى(الاونروا)  نتالي بوكلي، في حضور رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور باسل الحسن،وجرى عرض للمساعدات التي تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينين في لبنان.
وآستقبل رئيس الحكومة المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا.وجرى خلال الاجتماع عرض وضع النازحين اللبنانيين من  الجنوب وآلية  العمل لدعوة الدول المانحة لدعم اعادة اعمار الجنوب.
زيارة رسميّة لرئيس جمهورية قبرص إلى بيروت..

محليات

قبرص

نيكوس خريستودوليدس

نجيب ميقاتي

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مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!
14:07

مؤسسة مياه لبنان الجنوبي: على البيوت المدمرة والمهجرة ان تدفع!

فوجئ اهالي البلدات الجنوبية الحدودية لا سيما المهجرة و المهدمة منها بانذارات من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بدفع فواتير المياه عن العام ٢٠٢٤، مع اخطارهم بتجنب الخضوع للغرامات العالية.

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