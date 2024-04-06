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محليات

تصعيد صباحي في جنوب لبنان ... ومراسلة الجديد تواكب المستجدات من محيط قلعة شقيف

2024-04-06 | 04:33
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تصعيد صباحي في جنوب لبنان ... ومراسلة الجديد تواكب المستجدات من محيط قلعة شقيف

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تصعيد صباحي في جنوب لبنان ... ومراسلة الجديد تواكب المستجدات من محيط قلعة شقيف

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وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي
07:15

وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.

07:15

وزير الاقتصاد غادر إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال ​أمين سلام​ إلى ​واشنطن​، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع ​الإدارة الأميركية​، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.

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