تصعيد صباحي في جنوب لبنان ... ومراسلة الجديد تواكب المستجدات من محيط قلعة شقيف

بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب ب "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.
الجديد تعاين آثار الغارة التي استهدفت أمس "جديدة مرجعيون" لأول مرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي
غادر وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماعات الرّبيع السّنويّة للبنك الدولي، في المقرّ الرّئيسي للبنك في واشنطن. وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع الإدارة الأميركية، بما فيها وزارة الخارجيّة، وزارة الخزانة، وزارة التّجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشّيوخ الأميركي.