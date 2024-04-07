غارات اسرائيلية استهدفت البقاع فجرا

طائرة "هرمز 900" أحدث طائرة مسيّرة، دخلت الخدمة رسميا في جيش العدو الإسرائيلي عام 2017، واستُخدمت قبل ذلك أول مرة في حربه على غزة عام 2014. كما في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2023-2024



في حين أعلنت المقاومة الإسلامية – "حزب الله" إسقاط مسيّرة من هذا الطراز ليل أمس السبت في الأراضي اللبنانية.



