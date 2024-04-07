المسيّرة التي أسقطها حزب الله.. ماذا تعرف عنها؟

المواصفات والخصائص:
1 وزن الطائرة 1180 كيلوغراما
2 تبلغ حمولتها 350 كيلوغراما
3 القدرة على الطيران 36 ساعة
4 امكانية التحليق على ارتفاع 30 ألف قدم
5 تصل سرعتها إلى 220 كيلومترا في الساعة
بإمكان الطائرة "هرميس 900" أن تحمل 4 صواريخ جو-أرض من طراز "إيه جي إم-114 هيلفاير"، أو صواريخ جو-جو من طراز "إيه آي إم-92 ستينغر" المستخدمة لاعتراض الطائرات والمسيّرات.
للطائرة القدرة على حمل قنابل موجهة بالليزر من نوع "جي بي يو-12 فايفواي" أو قنابل "جدام" مماثلة تستخدم في استهداف المواقع وشن هجمات وتنفيذ اشتباكات واغتيالات وعمليات نوعية. وفقاً لـ شبكة "الجزيرة".
وبحسب صحيفة Radar.am تبلغ تكلفة المسيّرة هرمز 900 الـ 25مليون دولار.
وكان حزب الله قد أعلن ليل أمس اسقاط طائرة مسيرة وأوضح فيما بعد أنها من نوع هرمز 900.