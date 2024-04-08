وزير الخارجية في أثينا.. ماذا على جدول أعمال الزيارة؟

وصل وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الى أثينا اليوم في زيارة عمل مقررة سابقاً حيث سيعقد سلسلة لقاءات للتباحث في العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر في الحرب الدائرة في غزة، والوضع في جنوب لبنان، إضافة الى كيفية تعزيز التعاون في مسائل النزوح والهجرة غير الشرعية.