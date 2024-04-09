غسان عطالله لـ "الأنباء": لقاءاتي مع بري تكلّلت حتى الساعة بنسبة عالية من النجاح

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله، في حديث لـ "الأنباء"، أن لقاءاته المتكررة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، مكلفا من رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، تكللت حتى الساعة بنسبة عالية جدا من النجاح، وتسير بخطى ثابتة ضمن أجواء إيجابية لافتة.

وقل عطالله إن الغاية من هذه اللقاءات "وضع الخلافات الكبيرة التي لا حلول لها جانبا، وتخفيف حدة التوتر في الملفات التي بإمكان الفرقين الوصول فيها إلى تفاهم ثابت بينهما، خصوصا أن الطرفين يعيان مخاطر المرحلة الراهنة التي تستوجب تحصين الوضع الداخلي".

ولفت إلى أن "الفريقين يختلفان في بعض الملفات بطريقة إدارتها على قاعدة الشراكة في الحكم، إلا أن الملف الأساسي الذي لابد من التوصل فيه إلى حل سريع هو الاستحقاق الرئاسي كونه الوحيد الذي يعيد إنتاج هيكلية الدولة في سياق الانتظام العام للمؤسسات الدستورية، وذلك لمواجهة سائر الاستحقاقات المقبلة".