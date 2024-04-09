بري لـ "اللواء": المنطقة على حافة الحرب

أثنى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ "اللواء" على "أداء حزب الله وحركة أمل بالحفاظ على قواعد الاشتباك، رغم محاولة "إسرائيل" استدراج المقاومة إلى حرب شاملة، إلّا إذا تدحرجت الأمور بعد الرّد الإيراني المرتقب، فعندها ستشتعل المنطقة كلّها".