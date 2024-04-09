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محليات

بري لـ "اللواء": المنطقة على حافة الحرب

2024-04-09 | 01:23
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بري لـ &quot;اللواء&quot;: المنطقة على حافة الحرب
بري لـ "اللواء": المنطقة على حافة الحرب

أثنى رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لـ "اللواء" على "أداء حزب الله وحركة أمل بالحفاظ على قواعد الاشتباك، رغم محاولة "إسرائيل" استدراج المقاومة إلى حرب شاملة، إلّا إذا تدحرجت الأمور بعد الرّد الإيراني المرتقب، فعندها ستشتعل المنطقة كلّها".

وعن إعادة الإعمار قال برّي: "السّيّد نصرالله وعد بإعادة الإعمار وأنا بدوري سأتحمّل إلى جانب لبنان كل لبنان عناء التّعويض عن الجنوبيين ولو اضطررت إلى التّنقّل بين عواصم الاغتراب لكي أفي هؤلاء الطّيبين حقوقهم، فما قدّمه الجنوب للبنان وفلسطين لم يقدّمه أحد منذ تأسّس الكيان الغاصب".
 
بري لـ "اللواء": المنطقة على حافة الحرب

محليات

نبيه بري

اللواء

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