اللواء عباس إبراهيم: جريمة قتل باسكال سليمان كشفت أن البلد على خط الإضطراب

كتب المدير العام السبق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عبر حسابه على "إكس":

"جريمة قتل باسكال سليمان مدانة بالمقاييس والأعراف كلها. لكن الإدانة والشجب والاستنكار لم تعد تكفي. الجريمة كشفت أن البلد على خط الاضطراب وذلك عشية ذكرى الحرب الأهلية (1975). فحذار الفتن إذ لا بدّ من حلول سياسية تكون المدخل إلى أمن مستدام. خالص العزاء لذوي الفقيد وتحية إجلال وتقدير للجيش اللبناني الذي يثبت عند كل حادثة ومنعطف أنه حارس السلم الأهلي وراعيه. رحم الله باسكال سليمان وأطال بعمر الحكماء، أهل الوحدة والعيش المشترك. حمى الله لبنان".