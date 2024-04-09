وزير العدل أكّد متابعة تفاصيل التحقيق بقضية مقتل باسكال سليمان لتوقيف المتورّطين
دان وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري في بيان:
"الجريمة البشعة المنظمة التي بدأت بخطف المواطن باسكال سليمان ومن ثم أودت بحياته والتي آلمت الوطن برمته وليس فقط قضاء جبيل وكسروان، وهو إذ يتقدم بأحر التعازي لأفراد عائلته ولحزب القوات اللبنانية، يؤكد بأنه يتابع تفاصيل التحقيق ومجرياته مع النيابة العامة التمييزية والأجهزة الأمنية المختصة لتوقيف المتورطين لأي جهة انتموا وإنزال أشد العقوبات بهم صوناً للحق للعدالة وللشهادة".