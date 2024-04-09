تيمور جنبلاط إتصل بجعجع مستنكراً قتل باسكال سليمان: لضرورة تقديم جميع المتورطين إلى العدالة

أجرى رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط اتصالاً برئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مستنكراً ومديناً جريمة قتل مسؤول "القوات" في جبيل باسكال سليمان، مؤكداً ضرورة تقديم جميع المتورطين في هذه الجريمة البشعة إلى العدالة، وتقدّم بالتعازي من جعجع وحزب القوات وعائلة الضحية.