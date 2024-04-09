النائب زياد حواط لـ الجديد: : البطريرك الراعي ونحن كجهة سياسية ندعو ونعمل على تهدئة الشارع المسيحي إنما الشارع بحاجة لأفعال وليس كلام ونعول على القضاء لكشف الحقيقة

عَقَد أعضاء لجنة مُتابعة إعداد الوثيقة الوطنيّة في بكركي إجتِماعهم بحسب الموعد المُحدّد في الصّرح البطريركي – بكركي في 09/04/2024، واقتصر تداولهم في الجريمة النّكراء التي استهدفت باسكال سليمان، منسّق حزب القوّات اللّبنانيّة في جبيل، وصدر عنهم البيان التّالي:
صدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه البيان التالي:
التقى رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان في دارته في خلدة، رئيس التيّار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائبان سيزار أبي خليل وغسّان عطالله، بحضور مجيد أرسلان وعضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب، وجرى خلال اللقاء عرض لآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.