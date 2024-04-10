"لبنان إذا انقسم انفجر"... قبلان: منع الحلول السياسية هو أمر خطير

وقال: "أهل الجنوب تحمّلوا موجات الإرهاب الإسرائيلي ولم يتحمّل عنهم غيرهم وحتى الدولة، ولم نتخلص من الاحتلال الإسرائيلي إلا بعد تضحيات لا مثيل لها وقد شكّل الثنائي عموداً أساسيًّا فيها والعدالة الأمميّة كذبة".

وتابع قبلان في خطبة عيد الفطر: "سكتنا لأهمية الشراكة الوطنيّة ولكن التنكر لمن استعاد لبنان أمر غير مقبول أبداً والتهديدات بالكنتونات، ومنع الحلول السياسية هو أمر خطير لأنه نسخة ناعمة للتقسيم ولبنان إذا انقسم انفجر".

وأضاف: "برّي هو أكبر ضرورة دستوريّة وسيادية وحذار الشحن الطائفي وأخذ البلد نحو فتنة شوارع وطوائف ولا بدّ من شكر الجيش لأنه حمى البلد من فتنة".

وختم قبلان: "لن نقبل بأيّ تسوية رئاسيّة تتعارض مع الملحمة التي تخوضها المقاومة في الجنوب وعلينا بالأمن الاستباقي لحفظ لبنان".