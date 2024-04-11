الديمقراطي في الغرب دان إحراق سيارة إسعاف تابعة للقومي في بيصور
دانت دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني حادثة إحراق سيارة الإسعاف التابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في بلدة بيصور، واضعة هذا التصرّف في خانة محاولة زعزعة الأمن والإستقرار في الجبل وتعكير أجواء الهدوء والألفة السائدة.
ودعت الدائرة في بيان، الأجهزة القضائية والأمنية المختصة الإسراع في كشف الفاعلين ومحاسبتهم ليصبحوا عبرة لكل من يحاول زرع الفتن واللجوء إلى التصرفات الميليشياوية التي ينبذها الجبل وأبنائه منذ زمن، مؤكدة تضامن الحزب وقيادته مع السوري القومي والبلدة.