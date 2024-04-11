"القوات اللبنانية": المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا ولكن..

واكدت "القوات اللبنانية" بأن "المطالبة بعودة اللاجئين السوريين أصبحت أكثر إلحاحا، بعدما أصبح واضحا حجم عدد الأعمال الإجرامية والمخلّة بالأمن التي يقوم بها البعض منهم، ولكن "القوات" تشدِّد في الوقت نفسه بإن المطالبة بعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم شيء، والتصرُّف بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما. فالتصرفات التي نراها على بعض مواقع التواصل وبعض الممارسات التي نشهدها على الأرض مرفوضة من جهة، ومريبة في الشكل والمضمون والتوقيت من جهة أخرى."

وتابع البيان: "إن "القوات اللبنانية" وبقدر ما تدعو خصوصا السلطات اللبنانية إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، تستنكر في الوقت نفسه التعديات الهمجية التي يتعرض البعض منهم لها."