ميقاتي قدم التعازي بسليمان في وسط بيروت: هناك اياد خبيثة تتحرك ولكن الاجهزة الامنية لها بالمرصاد

قدّم رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعقيلته التعازي بمسؤول حزب "القوات اللبنانية" في جبيل باسكال سليمان الى عائلته بعد ظهر اليوم في كاتدرائية مار جرجس المارونية في وسط بيروت.

وقال ميقاتي: "الرحمة للفقيد وما جرى هو مصيبة كبيرة ، ورغم ذلك فان العائلة الكريمة هي مثل وقدوة بوطنيتها وتعاليها عن كل الجراح. ورغم هول ما جرى لم نسمع من افراد العائلة الا الكلام الوطني والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية الحقيقية في هذه الظروف التي يمر بها وطننا."

وردا على سؤال قال ميقاتي: "طبعا هناك اياد خبيثة تتحرك ولكن الاجهزة الامنية لها بالمرصاد."