بالفيديو - وزير السياحة: مندفن شهدائنا بالنهار و بالليل منسهر هيدي "المقاومة" الحقيقية

بالفيديو - وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال #وليد_نصار: مندفن شهدائنا بالنهار و بالليل منسهر.. هيدي "المقاومة" الحقيقية pic.twitter.com/kaxHpHOxAN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 12, 2024
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 12, 2024
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدGrigory Medina.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية منها والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.