بالفيديو - وزير السياحة: مندفن شهدائنا بالنهار و بالليل منسهر هيدي "المقاومة" الحقيقية

وثق مقطع فيديو خلال إحدى السهرات الليلية في لبنان مساء البارحة، تصريح لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار حيث قال: مندفن شهدائنا بالنهار و بالليل منسهر، هاي "المقاومة" الحقيقية.