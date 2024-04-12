بالفيديو - موكب "قواتي" يتجه من المتن الى جبيل

و وثقت مقاطع فيديو لحظة توجه موكب من القوات اللبنانية من المتن إلى جبيل.
موكب "قواتي" يتجه من المتن الى جبيل؟ #باسكال_سليمان #القوات_اللبنانية pic.twitter.com/gyRmrU64v7
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 12, 2024
و وثقت مقاطع فيديو لحظة توجه موكب من القوات اللبنانية من المتن إلى جبيل.
موكب "قواتي" يتجه من المتن الى جبيل؟ #باسكال_سليمان #القوات_اللبنانية pic.twitter.com/gyRmrU64v7
إستقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة السفير الفرنسي في لبنان Hervé Magro يرافقه الملحق العسكري العقيدGrigory Medina.
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي حيث جرى عرض للاوضاع العامة والمستجدات السياسية والامنية منها والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان وقطاع غزة.