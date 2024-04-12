البطريرك الراعي خلال مراسم جنازة باسكال سليمان: نحن أبناء اللا خوف لذلك "ما منخاف ولا رح نخاف"

البطريرك الراعي: كثر الشر على أرض لبنان والحاجة ماسة الى فداء وبدلت زوجة الفقيد بكلمتها المنطق السائد والمتأجج وهو منطق الانتقام والثأر والاشاعات وخلق أجواء محمومة ودعت الى الثقة بالأجهزة خاصة الجيش