البطريرك الراعي: كثر الشر على أرض لبنان والحاجة ماسة الى فداء وبدلت زوجة الفقيد بكلمتها المنطق السائد والمتأجج وهو منطق الانتقام والثأر والاشاعات وخلق أجواء محمومة ودعت الى الثقة بالأجهزة خاصة الجيش

البطريرك الراعي: من المؤسف أن يكون مقترفو الجريمة من النازحين الذين إستقبلهم لبنان بكل روح إنسانية لكن بعضهم يتصرف بشكل لا إنساني وباتوا يشكلون خطراً على اللبنانيين وأصبح من الملح إيجاد حل نهائي لضبط وجودهم