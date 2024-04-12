البطريرك الراعي: يجمع المعلقون على الخطف والإغتيال في منطقة آمنة أن السبب الأساسي لهذا الإجرام المغطّى عدم إنتخاب رئيس وبالتالي حالة الفوضى في المؤسسات وإنتشار السلاح