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محليات

بالفيديو - بكاء الراعي في جنازة باسكال سليمان: نحن أبناء اللا خوف

2024-04-12 | 06:41
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بالفيديو - بكاء الراعي في جنازة باسكال سليمان: نحن أبناء اللا خوف
بالفيديو - بكاء الراعي في جنازة باسكال سليمان: نحن أبناء اللا خوف

تطرق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي خلال الصلاة الجنائزية، الى اهمية الرحمة والعدالة، وقال: "نحن ابناء الرجاء وابناء الحياة وابناء اللاخوف. ونحن لا ولن نخاف".

وعن "شجاعة زوجة باسكال"، وقال: "ابدلت زوجة باسكال بكلماتها المنطق السائد وهو منطق الانتقام والثأر والتحريض وبها دعت الى تهدئة هذه الاجواء والثقة بالاجهزة العسكرية والامنية وبخاصة الجيش الذي تمكن من كشف الفاعلين. المهم معرفة اهداف الجريمة ومن وراءها فالحقيقة ستظهر لا محالة. ولكن من المؤسف ان يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين استقبلهم لبنان بكل انسانية وبات البعض منهم يشكلون خطرا على اللبنانيين في عقر دارهم واصبح من المهم ضبط وجودهم ومن واجب السلطات اللبنانية معالجة هذه المسألة الجسيمة الخطورة بالطرق القانونية والاجرائية فلبنان الرازح تحت الازمات لا يتحمل اضافة اعباء نصف سكانه وهذا ما تعجز عنه كبريات الدول".

كما أضاف: "يجمع المعلقون ان السبب الاساسي الذي يستسهل الاجرام المغطى سياسيا من النافذين عدم انتخاب رئيس للدولة، وبالتالي حالة الفوضى في المؤسسات الدستورية وانتشار السلاح بين ارض الغرباء. فلمصلحة من هذه الفوضى وقرار الحرب والسلم من خارج قرار الدولة". 

بالفيديو - بكاء الراعي في جنازة باسكال سليمان: نحن أبناء اللا خوف

محليات

البطريرك الراعي

الراعي

باسكال سليمان

القوات اللبنانية

جبيل

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Aljadeed
البطريرك الراعي: يجمع المعلقون على الخطف والإغتيال في منطقة آمنة أن السبب الأساسي لهذا الإجرام المغطّى عدم إنتخاب رئيس وبالتالي حالة الفوضى في المؤسسات وإنتشار السلاح
البطريرك الراعي: من واجب السلطات مواجهة مسألة النزوح بالطرق القانونية فلبنان الرازح تحت أزماته الإقتصادية لا يتحمّل إضافة أعباء عليه

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