رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع خلال مراسم جنازة باسكال سليمان: كثيرون يسألون ما الذي سيحصل والجواب واضح وهو "وقت الخطر قوات"

جعجع: المواجهة مستمرّة لنصل إلى شاطئ أمان فعليّ وثابت وحقيقيّ وهي ليست طائفيّة ولا مناطقيّة بل للإنتقال من الواقع المرير الفاشل إلى واقع جديد مرتجى