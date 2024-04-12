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جعجع: المواجهة مستمرّة لنصل إلى شاطئ أمان فعليّ وثابت وحقيقيّ وهي ليست طائفيّة ولا مناطقيّة بل للإنتقال من الواقع المرير الفاشل إلى واقع جديد مرتجى
2024-04-12 | 07:16
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جعجع: المواجهة مستمرّة لنصل إلى شاطئ أمان فعليّ وثابت وحقيقيّ وهي ليست طائفيّة ولا مناطقيّة بل للإنتقال من الواقع المرير الفاشل إلى واقع جديد مرتجى
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