جعجع من معراب: مواجهتنا مستمرة كي لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون

وأضاف: "الجميع يسأل وهلق شو؟ والجواب واضح: وقت الخطر قوات. والمواجهة مستمرة وستظل للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وحقيقي وثابت وليست للأخذ بالثأر وليست ردة فعل وليست طائفية ولا مناطقية ولا عرقية إنما للانتقال من هذا الواقع إلى واقع مجتمع متحضر يستطيع الإنسان أن يعيش فيه آمنًا".

مؤكدًا: "مواجهتنا مستمرة كي يصبح لدينا حدود معروفة ومحروسة ومضبوطة "مش إنّو سيّارة مجرمين، معن جثّة إنسان، تقدر بهالبساطة تقطع بين لبنان وسوريا". كي ننجح، اذا اردنا ديمقراطيا، تغيير سلطة فاشلة فاسدة، رمتنا في آخر طابق من جهنّم، بدلا من بقائها "قاعدي عا قلوب اللبنانيي" بفعل وهج السلاح غير الشرعي".

وتابع جعجع: "تا ما حدا يغلط بحساباتو": لا يراهنّ أحد على خيبة أملنا فلن نيأس، لا يراهنّ أحد على تعبنا فلن نتعب، لا يراهنّ أحد على تراجعنا فلن نستسلم، لا يراهنّ أحد على ذاكرتنا فلن ننسى، لا يراهنّ أحد على الوقت كي نبدل رأينا فبالنسبة الينا "الفُ عامٍ في عينِك يا ربُّ كأمسِ الذي عَبَرْ".