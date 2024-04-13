بالفيديو - الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة

الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة pic.twitter.com/TWN7suklgg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) April 13, 2024
الجيش أوقف الصحافي رامي نعيم على خلفية تصريحاته الاخيرة pic.twitter.com/TWN7suklgg
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:
عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية، وعلق على الحوادث المتنقلة في جبيل وبيت مري وبيصور وغيرها من المناطق بالقول "ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى من قتل واعتداء في بعض المناطق".