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محليات

جعجع عن خطة ميقاتي لحل مشكلة اللاجئين السوريين: "مضيعة للوقت"

2024-04-13 | 07:55
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جعجع عن خطة ميقاتي لحل مشكلة اللاجئين السوريين: &quot;مضيعة للوقت&quot;
جعجع عن خطة ميقاتي لحل مشكلة اللاجئين السوريين: "مضيعة للوقت"

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

سمعت البارحة عن خطة يعدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لحلّ مشكلة اللاجئين السوريين. بكل احترام، دولة الرئيس، هذه الخطط كلها مضيعة للوقت، فلبنان وفقا للقانون الدولي ليس بلد لجوء، وتطبيق القوانين على أرضه هو قرار سيادي ليس بحاجة للتباحث، لا مع المفوضية العليا للاجئين، ولا مع الجمعيات المنبثقة من الأمم المتحدة، ولا مع أي جمعيات دولية أخرى تعنى بالشأن الإنساني، فنحن معنيون بالشأن الإنساني والقانوني أقله على قدر عناية جميع هؤلاء به.

دولة الرئيس، إن حل موضوع اللاجئين هو بيدكم وبيد حكومتكم، استنادا أقله الى التعاميم التي أصدرها تباعا وزير الداخلية بسام المولوي بهذا الخصوص، فإذا كنتم مصممين فعلا، دولة الرئيس، على حل هذه المشكلة، فقد حان الوقت، ولو متأخرا، بأن تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا المجال، والحل بسيط جدا ويتمثّل بالتشدُّد في تطبيق التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية على مستوى البلديات، وان يطلب وزير الدفاع موريس سليم من الإدارات العسكرية والأمنية ان تبدأ فورا بتطبيق هذه التعاميم.

فإذا لم تقدم الحكومة على هكذا إجراء ومتابعته حتى تنفيذه كاملا، تكون مسؤولة تماماً عن الاضرار كلها التي تلحقها بلبنان واللبنانيين، حالة الفلتان السائدة في الوقت الحاضر تحت عنوان اللاجئين السوريين.
 
جعجع عن خطة ميقاتي لحل مشكلة اللاجئين السوريين: "مضيعة للوقت"

محليات

سمير جعجع

القوات اللبنانية

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المفتي دريان تعليقاً على الاحداث الاخيرة: ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى
06:52

المفتي دريان تعليقاً على الاحداث الاخيرة: ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى

عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية، وعلق على الحوادث المتنقلة في جبيل وبيت مري وبيصور وغيرها من المناطق بالقول "ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى من قتل واعتداء في بعض المناطق".

06:52

المفتي دريان تعليقاً على الاحداث الاخيرة: ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى

عاد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان من المملكة العربية السعودية، وعلق على الحوادث المتنقلة في جبيل وبيت مري وبيصور وغيرها من المناطق بالقول "ثقتنا كبيرة بالجيش والقضاء العادل لكشف ملابسات ما جرى من قتل واعتداء في بعض المناطق".

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