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محليات

قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية

2024-04-13 | 10:21
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قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية
قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء لا سيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان تواجد أحدهم في البقاع- بلدة بيت صليبي.

على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشّعبة بغية العمل على تحديد هويّته، وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تبيّن أنّه يُدعى م. د. (مواليد عام 1988، لبناني) وهو مطلوب بجرائم مخدرات، وغيرها.

وبتاريخ 06/04/2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه، بكمين محكم، في بلدة بيت صليبي المذكورة أعلاه.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء".
قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية

محليات

قوى الامن

قوى الامن الداخلي

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