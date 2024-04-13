قوى الأمن: توقيف مطلوب للقضاء بموجب خمس ملاحقات قضائية

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي: "في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء لا سيّما الخطرين منهم، وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول مكان تواجد أحدهم في البقاع- بلدة بيت صليبي.