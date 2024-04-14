شركة طيران الشرق الأوسط تعدل في جدول رحلاتها

اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط في بيان، انه "نظراً للتطورات المستجدة في المنطقة تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية، عن تأجيل جميع رحلاتها التي ستنطلق صباح يوم الأحد الواقع في 14/4/2024 الى مواعيد تحدد لاحقا باستثناء الرحلات التالية التي ستقلع من مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت عند الساعة التاسعة صباحا.