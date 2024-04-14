الحرس الثوري الإيراني: أهداف الهجوم على إسرائيل تحققت بنجاح

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض لـ "وهلق شو" : الموارد في لبنان قليلة لكن رغم ذلك ما يفعله الوزراء هو القرار الصحيح و أنا أحضّر القطاع الصحي للمواجهة