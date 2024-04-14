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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "الجديد": المحروقات مؤمنة والكميات الموجودة تكفي لأيام ومادتي البنزين والمازوت متوفرتين ولا داعي للقلق عند المواطنين
2024-04-14 | 00:49
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ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ "الجديد": المحروقات مؤمنة والكميات الموجودة تكفي لأيام ومادتي البنزين والمازوت متوفرتين ولا داعي للقلق عند المواطنين
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