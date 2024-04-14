الحلبي يدعو لاستكمال الفصل الاخير من العام الدراسي في هذا الموعد!

سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية

سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية