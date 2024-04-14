"الجرد" جمع باسيل وسعيد

عاجل
سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية
سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية
الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب لـ الجديد: الإسرائيلي استفاد من الضربة الإيرانية وجذب العديد من الدول مجدداً إلى جانبه كما حوّل الأنظار عن غزة
الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب لـ الجديد: الإسرائيلي استفاد من الضربة الإيرانية وجذب العديد من الدول مجدداً إلى جانبه كما حوّل الأنظار عن غزة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
جبل لبنان
21
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
20
o
البقاع
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
07:26
حقيقة فيديو "المسيرة الايرانية"
19:00
الصواريخ الإيرانية تعبر فوق الأراضي اللبنانية وفيديو يوّثق الحدث
15:26
بالفيديو - السماء تمطر أموال في هذا البلد.. والسبب؟
14:29
رشا شربتجي ومعلومات تكشف لأول مرة بعد نجاح ولاد بديعة .. تكلفة العمل الخيالية وعلاقتها بالنظام
2024-04-13
ملياردير يشتري سيارة تخص الملكة إليزابيث!
محليات
"الجرد" جمع باسيل وسعيد
2024-04-14 | 11:13
A-
A+
"الجرد" جمع باسيل وسعيد
عقد لقاء بين رئيس "التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ورئيس "لقاء سيّدة الجبل" فارس سعيد خلال Hiking في جرد العاقورة قرب سيدة القرن.
مقالات ذات صلة
مصادر سياسية رفيعة لـ الجديد: أسوأ ما في كلام جبران باسيل أنه يرد بالمباشر على السيد حسن نصرالله ويدفع بإتجاه تدويل وقف إطلاق النار في الجنوب
معلومات الجديد: زيارات الخماسية بعد العيد ستشمل الكتائب وسليمان فرنجية والنائب محمد رعد ورئيس التيار جبران باسيل وكتلتي التجدد والاعتدال بالإضافة إلى نواب تغييريين ومستقلين
جبران باسيل للراهبة مايا زيادة: كل التقدير والتضامن
"الجرد" جمع باسيل وسعيد
محليات
جبران باسيل
فارس سعيد
العودة الى الأعلى
حزب الله يعلن استهداف مواقع للاحتلال في الجولان بعشرات الصواريخ
الصواريخ الإيرانية تعبر فوق الأراضي اللبنانية وفيديو يوّثق الحدث
اقرأ ايضا في محليات
13:04
سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية
13:04
سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية
13:00
الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب لـ الجديد: الإسرائيلي استفاد من الضربة الإيرانية وجذب العديد من الدول مجدداً إلى جانبه كما حوّل الأنظار عن غزة
13:00
الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب لـ الجديد: الإسرائيلي استفاد من الضربة الإيرانية وجذب العديد من الدول مجدداً إلى جانبه كما حوّل الأنظار عن غزة
12:48
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"
12:48
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"
يحدث الآن
خاص الجديد
13:04
سامي كليب لـ الجديد: بايدن أكد في مكالمة هاتفية مع نتنياهو بأنه لا يريد الحرب الكبرى وفي المرحلة المقبلة قد نذهب إلى المسيّرات الدبلوماسية بدلاً من المسيّرات العسكرية
خاص الجديد
13:00
الصحافي والكاتب السياسي سامي كليب لـ الجديد: الإسرائيلي استفاد من الضربة الإيرانية وجذب العديد من الدول مجدداً إلى جانبه كما حوّل الأنظار عن غزة
خاص الجديد
12:48
معلومات الجديد: رئيس الحكومة نجيب ميقاتي استبدل جلسة مجلس الوزراء الطارئة غداً بـ "جلسة تشاورية"
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2024-04-07
ايران تهدد "اسرائيل".. وتنشر صوراً لهذه الصواريخ!
00:23
مسؤول بالبيت الأبيض لأكسيوس: بايدن أبلغ نتنياهو أنه سيعارض أي هجوم إسرائيلي ضد إيران
2024-04-12
جعجع من معراب: مواجهتنا مستمرة كي لا نبقى "موسومين" ببلد الإرهاب والكبتاغون
2024-01-23
كتائب القسام تكشف تفاصيل "عملية المغازي": تمّ نسف المنزل بشكل كامل
2023-08-21
انتشار اخبار جديدة حول زواج هيفاء وهبي وكشف اسم ومهنة العريس
2024-04-12
مولوي لـ"الشرق الأوسط": سوريا لا تقوم بدورها في ملاحقة العصابات على الحدود
بالفيديو
بالفيديو
07:46
مراسلة الجديد تطلعنا على تفاصيل سير العملية الانتخابية في نقابة المهندسين
07:33
مراسل الجديد يطلعنا على الاجواء من مرجعيون بعد تصعيد اسرائيلي ليل أمس
05:45
انتخابات في نقابة المهندسين ببيروت والجديد تتابع الاجواء
05:23
زحمة مسافرين في مطار بيروت ومراسلة الجديد تنقل المشهد
04:36
تصريح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية خلال تفقده مطار بيروت .. للمتابعة مباشرة:
04:16
على حمية : الدعوة لجلسة مجلس الوزراء غداً من الأمور البديهية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
منوعات
07:26
حقيقة فيديو "المسيرة الايرانية"
منوعات
07:26
حقيقة فيديو "المسيرة الايرانية"
محليات
19:00
الصواريخ الإيرانية تعبر فوق الأراضي اللبنانية وفيديو يوّثق الحدث
محليات
19:00
الصواريخ الإيرانية تعبر فوق الأراضي اللبنانية وفيديو يوّثق الحدث
عربي و دولي
16:31
فيديو يوّثق مسيّرات تعبر العراق بعد الحديث عن بدء الهجوم الإيراني
عربي و دولي
16:31
فيديو يوّثق مسيّرات تعبر العراق بعد الحديث عن بدء الهجوم الإيراني
عربي و دولي
16:50
الرد بدأ.. أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على إطلاق المسيّرات
عربي و دولي
16:50
الرد بدأ.. أول تعليق من الحرس الثوري الإيراني على إطلاق المسيّرات
محليات
11:10
الحلبي يدعو لاستكمال الفصل الاخير من العام الدراسي في هذا الموعد!
محليات
11:10
الحلبي يدعو لاستكمال الفصل الاخير من العام الدراسي في هذا الموعد!
عربي و دولي
09:19
بالفيديو - لحظة إعطاء الامر لبدء الهجوم على "اسرائيل"
عربي و دولي
09:19
بالفيديو - لحظة إعطاء الامر لبدء الهجوم على "اسرائيل"
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024