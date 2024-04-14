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"الجرد" جمع باسيل وسعيد

2024-04-14 | 11:13
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&quot;الجرد&quot; جمع باسيل وسعيد
"الجرد" جمع باسيل وسعيد

عقد لقاء بين رئيس "التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل ورئيس "لقاء سيّدة الجبل" فارس سعيد خلال Hiking في جرد العاقورة قرب سيدة القرن.

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