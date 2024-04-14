من على الجبهة الجنوبية.. مراسل الجديد يرصد المستجدات الأمنية

رابطة أساتذة التعليم الثانوي لـ "الجديد": في حال عدم تأمين ما وعدنا به 300$ شهريا بالإضافة إلى 7 رواتب وبدل نقل 450 ألف ل.ل. عن كلّ يوم حضور، حتمًا سيكون هناك تعثّر في انطلاق العام الدراسي الجديد