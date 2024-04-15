الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-04-15 | 01:05
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

النهار : لم تتضح هوية الذي وزع الصورة التي جمعت رئيس “التيار” جبران باسيل ورئيس “لقاء سيدة الجبل” فارس سعيد في لقاء الصدفة اثناء ممارسة رياضة المشي في جرود العاقورة.

النهار

انتشرت في اليومين الاخيرين تسجيلات صوتية تتهم “القواتيين” باثارة الفتن واقامة حواجز والاعتداء على مواطنين ولاجئين وقد نفى حزب “القوات” صحة المضامين.

 

يتخوف مواطنون في منطقتي بعبدا وعاليه من مستأجرين وفدوا الى مناطقهم بعد بدء حرب غزة خوفاً من يكونوا في عداد المستهدفين الذين اضطروا الى تغيير عناوين اقامتهم.

 

يقول رئيس حزب مسيحي عاد من جولة أوروبية إنه سمع من أكثر من مسؤول أوروبي أن الوضع في المنطقة خطير للغاية، ولم يلمس أن هناك حلولاً جدية للوضع في لبنان، لا سيما موضوع النازحين السوريين

 

يؤكد أحد المديرين العامين أن البعض أخذ كلام رئيس الحكومة حول مساعدة أبناء الجنوب إلى مكان آخر وأسيء فهمه، اذ هناك تأكيد بعدم التخلي عن مساعدتهم.

 

***

 

الجمهورية

 

نصح ديبلوماسي عربي بانتخاب رئيس وعدم انتظار الحرب كون الإنتظار سيطول.

 

قال مرجع روحي إثر التوتر الذي شهده لبنان على أثر أحداث أليمة: لبنان يهتزّ ولا يقع.

 

أعادت نهاية عطلة الفطر الزخم بإتجاهين: الإنتخابات الرئاسية من باب الخماسية، ومنع تمدُّد الحرب من الباب الأميركي.

 

***

 

اللواء

 

إضطر مسؤول لبناني إلى تقديم موعد سفره للخارج، بضعة ساعات بعد ورود معلومات عن «تطورات مرتقبة» في ليلة حصول الرد الإيراني المنتظر!

 

احيطت محادثات مرشح رئاسي إلى عاصمة أوروبية بتكتم شديد، بإنتظار نتائج التطورات المتلاحقة في المنطقة وما ستسفر عنه التسوية السياسية حول الإستحقاق الرئاسي والمرحلة المقبلة!

 

يركِّز التحقيق في إغتيال منسق القوات باسكال سليمان على كشف بعض النقاط التي مازالت غامضة لإستكمال المعلومات حول الدوافع الحقيقية للجريمة وما إذا كان ثمة مشغّل للمتهمين السوريين!

 

***

 

نداء الوطن

 

ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل أوصل إلى «الخماسية» أسماء ثلاثة مرشحين يقترحهم للرئاسة: جورج خوري والياس البيسري وزياد بارود.

 

مع ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، شكّك مسؤول نقدي بإمكانية حصول اتفاق مع صندوق النقد لا يشمل تسييل الذهب الموجود لدى مصرف لبنان.

 

يتردد أنّ مسؤولاً بارزاً ناقش مع الثنائي الشيعي إمكانية تسهيل إقرار سلّة تعيينات في الفئة الاولى بحجة تفعيل عمل الإدارة، وهو بانتظار اتفاق الثنائي في ما بينهما على توزيع المراكز الشيعية الشاغرة.

 

***

 

البناء

 

قال خبير استراتيجي رداً على حملات التشكيك المبرمجة التي طالت الردّ الإيراني إن كل نقاط الضعف التي تزرعونها في الرد الإيراني لإضعافه لا تلغي حدوثه ولو كعرض ناريّ في أجواء الكيان ولو وصفتموه بحفظ ماء الوجه والمسرحيّة. فهل يمكن لو سمحتم أن يقوم الكيان الذي ترونه جبارًا أن يأتي بمثل هذا العرض الناريّ ويحفظ ماء وجهه؟ وختم الخبير بالقول إن الردع هو إظهار الاستعداد للمخاطرة بالذهاب إلى الحرب، وها هي إيران قد فعلت فهل تجرؤ أميركا و”إسرائيل” على مثله؟

 

توقعت مصادر على صلة بملف المفاوضات حول ما يُعرف بمشروع اتفاق غزة أن تعود الحيويّة الى المسار التفاوضيّ بعد الرد الإيرانيّ على الضربة الإسرائيليّة للقنصليّة الإيرانيّة التي أرادت أخذ المنطقة إلى مسار مختلف وأعادها الرد إلى حقيقة أن لا مفر من وقف الحرب على غزة حتى يتحقق الحد الأدنى من الاستقرار وأن الرهان على فائض القوة يستدرج فائض قوة أعلى منه.

 

***

 

الأنباء

 

أجواء تفاؤلية على خط تطورات تتعلق باستحقاق داهم لا تبدو واقعية ولا تزال غير ناضجة.

 

فريق سياسي أساسي من المرجح أن يؤمن الغطاء لتمرير قانون مرتقب.

 

  ===

ماذا في اسرار الصحف؟

محليات

اسرار

الصحف

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الاخبار: الغربيون يبحثون موقف لبنان في ظل التصعيد وقرار أميركي بالدخول جدياً في ملف الرئاسة
الصحافي حسن الدّر لـ وهلق شو: السيد نصرالله وصف تصريحات القوات اللبنانية بشأن حادثة باسكال سليمان بأنها تهدف إلى الفتنة وتحية للشارع المسيحي حيث لم ينجر للتصريحات المستفزة

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024